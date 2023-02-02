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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bugün evinde ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bugün evinde ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı. 

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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