Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Karlıova yolu Çobantaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.