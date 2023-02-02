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Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi takla attı: 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi takla attı: 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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Kaza, Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 34 FF 6576 plakalı işçi servisi, ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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