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Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Motorine indirim gelmesi beklenirken LPG'ye ise zam bekleniyor. Benzin fiyatında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte güncel fiyatlar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorine 65 kuruş indirim

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

LPG'ye zam bekleniyor

Öte yandan 03 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

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