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Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.

Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor

Sivas’ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.

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Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi.

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Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor
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Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor
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