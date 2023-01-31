Sivas'taki bu tarlada esrarengiz şeyler oluyor! Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor
İhlas Haber Ajansı
|
Sivas’ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.
Sivas’ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.
16
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi.
26
36
46