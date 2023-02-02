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Kaçakçılar buna da el attı, Hatay'da yakalandı piyasa değeri şaşırttı!

Kaçakçılar buna da el attı, Hatay'da yakalandı piyasa değeri şaşırttı!

Sınırda gerçekleşen kaçakçılık suçlarının son örneği şaşırttı. Hatay'da gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi. 78 kilogram olan zirkonyum elementinin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İskenderun Dumlupınar Mahallesi'ne gümrük kaçağı zirkonyum elementi getirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, adresi belirleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.U. ve H.Ö. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 78 kilogram gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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