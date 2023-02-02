BIST 4.826
DOLAR 18,82
EURO 20,70
ALTIN 1.183,68
HABER /  GÜNCEL

Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...

Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu'nda görev süresi 13 Şubat'ta dolacak olan Başkan Zühtü Arslan, yeniden başkan seçildi... Böylece Arslan, üçüncü kez AYM Başkanı seçilmiş oldu...

Abone ol

Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Arslan, bir dönem daha Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, başkan adaylarından Zühtü Arslan 8 oy alırken, AYM üyesi İrfan Fidan 5, Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Zühtü Arslan, böylece üçüncü kez AYM Başkanı seçilmiş oldu. 

Daha önce iki kez başkan seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Zühtü Arslan, Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015’te ilk kez seçildi.

Zühtü Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019’daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019’da başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları
Mbappe'nin kabus gecesi 2 penaltı kaçırdı 21. dakikada sakatlanıp çıktı
Mbappe'nin kabus gecesi 2 penaltı kaçırdı 21. dakikada sakatlanıp çıktı
EYT'de emekli maaşları 11 bin 640 lira olacak! Ali Tezel 'değişecek' deyip duyurdu
EYT'de emekli maaşları 11 bin 640 lira olacak! Ali Tezel 'değişecek' deyip duyurdu
Kaçakçılar buna da el attı, Hatay'da yakalandı piyasa değeri şaşırttı!
Kaçakçılar buna da el attı, Hatay'da yakalandı piyasa değeri şaşırttı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi takla attı: 9 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi takla attı: 9 yaralı
Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Teknofest'in düzenleneceği iki il belli oldu toplam ödül 13 milyon TL’nin üzerinde
Teknofest'in düzenleneceği iki il belli oldu toplam ödül 13 milyon TL’nin üzerinde
Yeni ittifak için ilk adım! Adayları da belli altılı masaya mektup yazmıştı!
Yeni ittifak için ilk adım! Adayları da belli altılı masaya mektup yazmıştı!
Türkiye'de son dönemde görülmeye başlandı tedavisi yok bilim kurulu üyesi Alper Şener duyurdu
Türkiye'de son dönemde görülmeye başlandı tedavisi yok bilim kurulu üyesi Alper Şener duyurdu
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var