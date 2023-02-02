Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu'nda görev süresi 13 Şubat'ta dolacak olan Başkan Zühtü Arslan, yeniden başkan seçildi... Böylece Arslan, üçüncü kez AYM Başkanı seçilmiş oldu...

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Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Arslan, bir dönem daha Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, başkan adaylarından Zühtü Arslan 8 oy alırken, AYM üyesi İrfan Fidan 5, Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Zühtü Arslan, böylece üçüncü kez AYM Başkanı seçilmiş oldu.

Daha önce iki kez başkan seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Zühtü Arslan, Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015’te ilk kez seçildi.

Zühtü Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019’daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019’da başlamıştı.