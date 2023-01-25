Türkiye'de ilk ölüm! Strep A bakterisi 3 yaşındaki Aras'ı öldürdü! Aras'taki belirtileri nelerdi?
Tüm dünyada yayılmaya başlayan ve özellikle çocukları öldüren Strep A bakterisi nedeniyle Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti. 3 yaşındaki Aras Sönmez, Strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, minik Aras'ta Strep A belirtilerinin nasıl ortaya çıktığını tek tek anlatıp aileleri uyardı...
Koronavirüs kabusu sona ermeden dünya Strep A bakterisi salgını tehdidiyle karşı karşıya. Aralık ayında Türkiye'de görülmeye başlanan Strep A virüsü, özellikle küçük yaştaki çocukları etkiliyor. 3 yaşındaki Aras Sönmez, Strep A batresi nedeniyle hayatını kaybetti. Minik Aras'ın ailesi, hastalığın belirtilerinin Aras'ta nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken, NTV'nin haberine göre. Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden 2 hafta önce hayatını kaybetti.
Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük. Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.
Baba Sönmez, küçük Aras'ta Strep A bakterisi rahatsızlığının belirtilerinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: ''Bir tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük."