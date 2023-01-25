Türkiye'de ilk ölüm! Strep A bakterisi 3 yaşındaki Aras'ı öldürdü! Aras'taki belirtileri nelerdi?

Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük. Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.