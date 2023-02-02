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Ankara'da kritik zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli buluştu!

Ankara'da kritik zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli buluştu!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Kritik ziyaretin gündeminde seçim hazırlıkları var...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar gündemde. Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Son görüşme 29 Aralık'ta yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. 
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