Şubat ayının ilk anketi açıklandı! AK Parti son 3 ayda oylarını yüzde 4.8 artırmıştı

Şubat ayının ilk anket sonucu açıklandı. Aksoy Araştırma'nın Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması'nın sonuçlarına göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oylarında değişim durdu. Ekim - Aralık ayı döneminde oylarını yüzde 4.8 artıran AK Parti'nin yükseliş trendinin durduğu iddia edilen ankete göre, Millet İttifakı'nın oyları ne durumda? İşte Aksoy Araştırma'nın anket sonuçları...