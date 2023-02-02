Şubat ayının ilk anketi açıklandı! AK Parti son 3 ayda oylarını yüzde 4.8 artırmıştı
AKSOY Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Buna göre AK Parti yüzde 33.3 ile en yakın rakibi CHP'nin açık ara önünde yer alıyor...
Şubat ayının ilk anket sonucu açıklandı. Aksoy Araştırma'nın Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması'nın sonuçlarına göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oylarında değişim durdu. Ekim - Aralık ayı döneminde oylarını yüzde 4.8 artıran AK Parti'nin yükseliş trendinin durduğu iddia edilen ankete göre, Millet İttifakı'nın oyları ne durumda? İşte Aksoy Araştırma'nın anket sonuçları...
Aksoy Araştırma, Şubat ayının ilk günlerinde Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. AK Parti yüzde 33.3 ile birinci parti olarak rakiplerinden açık ara önde gözüküyor.
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AK Parti'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendi durdu ve son 1 ay içerisinde gerileme yaşandı.
Aksoy Araştırma'nın bir önceki araştırmasına göre AK Parti Ekim-Aralık ayları arasında oyunu yüzde 4,8 artırmıştı. Son 1 aylık düşüş ise yüzde yüzde 1,2 olarak açıklandı.