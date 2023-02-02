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TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok

TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hiçbir tereddüt yok, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı  Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

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