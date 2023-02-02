FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan artırdı. Faiz kararı altın fiyatlarını etkiledi. Ons tarafında Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye görüldü. Gram altın da rekor kırdı.

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FED'in faiz kararı sonrası altında hareketlilik yaşandı. Ons altın son zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın rekor kırdı.

Ons altındaki yükseliş sonrası gram altın fiyatları arttı. 1184 TL’ye kadar çıkan gram altında tarihi zirve görüldü. Sabah saatlerinde gram altın 1181 TL’den işlem gördü.

2 Şubat 2023 altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Haftanın yeni işlem gününde gram altın 1.182, çeyrek altın 1.960, yarım altın 3.919, cumhuriyet altını 7.809 liradan alıcı buluyor.

Altında yükseliş sürecek mi?

Ahlatcı Yatırım bülteninde konu ile ilgili yapılan analizde altındaki yükseliş trendinde devamlılık öngördüğünü belirtti. Bültende, “Gram altında 1170TL seviyelerinde test edilen zirve denemelerinin ons altında 1950 dolar ve üzeri fiyatlamalar ile birlikte 1200TL zirvesine taşınabileceği kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. Yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm geri çekilmeler bir alım fırsatı verebilir.