BIST 4.810
DOLAR 18,82
EURO 20,70
ALTIN 1.183,13
HABER /  EKONOMİ

FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...

FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...

ABD Merkez Bankası (FED)  politika faizini 25 baz puan artırdı. Faiz kararı altın fiyatlarını etkiledi.  Ons tarafında Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye görüldü. Gram altın da rekor kırdı.

Abone ol

FED'in faiz kararı sonrası altında hareketlilik yaşandı. Ons altın son zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın rekor kırdı.

Ons altındaki yükseliş sonrası gram altın fiyatları arttı. 1184 TL’ye kadar çıkan gram altında tarihi zirve görüldü. Sabah saatlerinde gram altın 1181 TL’den işlem gördü.

2 Şubat 2023 altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Haftanın yeni işlem gününde gram altın 1.182, çeyrek altın 1.960, yarım altın 3.919, cumhuriyet altını 7.809 liradan alıcı buluyor. 

Altında yükseliş sürecek mi?

Ahlatcı Yatırım bülteninde konu ile ilgili yapılan analizde altındaki yükseliş trendinde devamlılık öngördüğünü belirtti. Bültende, “Gram altında 1170TL seviyelerinde test edilen zirve denemelerinin ons altında 1950 dolar ve üzeri fiyatlamalar ile birlikte 1200TL zirvesine taşınabileceği kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. Yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm geri çekilmeler bir alım fırsatı verebilir.

İlgili Haberler
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmandan flaş açıklama! 27 şehre Meteoroloji'den kar uyarısı
Foto Galeri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmandan flaş açıklama! 27 şehre Meteoroloji'den kar uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir
Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...
Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları
Mbappe'nin kabus gecesi 2 penaltı kaçırdı 21. dakikada sakatlanıp çıktı
Mbappe'nin kabus gecesi 2 penaltı kaçırdı 21. dakikada sakatlanıp çıktı
EYT'de emekli maaşları 11 bin 640 lira olacak! Ali Tezel 'değişecek' deyip duyurdu
EYT'de emekli maaşları 11 bin 640 lira olacak! Ali Tezel 'değişecek' deyip duyurdu