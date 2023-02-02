Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek

Seyahat edecek herkesi yakından ilgilendiriyor. Schengen vizesinde yeni dönemin adımları atılıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat için gerekli olan Schengen vizesi başvurularında yöntem değişiyor. Yeni başvuru yöntemiyle vize almak daha da kolaylaşacak. İşte haberin detayları...

Abone ol

Avrupa Komisyonu tarafından, koronavirüs salgını sonrası gündeme getirilen yeni uygulama Schengen vizesine başvuruları kolaylaştırmayı, vizeyi hırsızlığa ve dolandırıcılığa karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor. Komisyon tarafından hazırlanan "dijital vize" önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi'nde kabul edildi.

AP ve AB Konseyi tarafından tartışılacak olan yeni düzenlemenin 2026 yılında başlaması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu, beş yıllık geçiş döneminin ardından 2031 yılından itibaren Schengen uygulamasına dahil tüm birlik üyelerinin, dijital vize başvurusunu kullanmasını hedefliyor.

Türkiye’den her yıl yaklaşık bir milyon kişinin başvurduğu Schengen vizesinin dijitalleşmesine ilişkin ayrıntılar şöyle:

Covid 19 salgını sırasında vize başvurularını askıya alması üzerine üye devletler, vize işlemlerinin dijitalleştirilmesini hızlandırması için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu.

Komisyon, Schengen Bölgesi'ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik vize politikasını "daha modern, müşteri dostu ve güvenli bir araç haline getirmek için" dijital başvuru önerisini hazırladı.

Türkiye ile Rusya, 123 ülkeye sorunsuz giriş ile listenin 38. sırasında yer alıyor. Rusya, 78 ülkeye vizesiz giriş yapabilirken, 45'i kapıda vize istiyor. Özellikle savaş sonrası yaptırımlar nedeniyle 75 ülke ise Rusları vize olmadan almıyor.

Dijital vize başvurusu ne zaman yürürlüğe girecek?

AB Konseyi ve AP arasındaki müzakerelerin sonucuna göre, AB Seyahat Bilgileri ve Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) üzerinden dijital başvuru platformun geliştirilmesi 2024'te başlayacak. Başvurular 2026'da faaliyete geçebilir. Beş yıllık geçiş döneminin ardından tüm Üye ülkeler 2031'de dijital başvuru sistemini kullanmaya başlayacak.

Dijital başvuru ile vize almak kolaylaşacak mı?

Yeni düzenleme ile vize başvurusu daha kolay yapılabilecek. Başvuru sahipleri, konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmek zorunda kalmayacak.

Ancak başvuru için gerekli belge ve değerlendirme koşullarında bir değişiklik olmayacak. Gerekli koşullara sahip olmayan kişilerin başvurusu reddedilecek.

Suudi Arabistan, Guyana ve Umman 93 ülkeye sorunsuz giriş yapabiliyor. Suudi Arabistan ve Guyana'da 47 ülkeye vizesiz giriş sağlanırken, Umman da bu sayı 44. Bu ülkelerden vize isteyenlerin sayısı ise 105.

Dijital Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılacak?

BBC Türkçe'de yer alan habere gööre; AB vizesine ihtiyaç duyan kişiler önce sistem üzerinde güvenli bir hesap oluşturacak. Bu hesap üzerinden başvuru formu doldurup kendilerinden istenen gerekli belgeleri yükleyecekler. Daha sonra vize ücretini internet üzerinden ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar.

Sistem, başvuruyu otomatik olarak seyahatin ana varış noktasının bulunduğu Schengen ülkesine yönlendirecek.

Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu platform üzerinden takip edebilecek. Vize onaylandıktan sonra, başvuru sahipleri vizelerine internet üzerinden erişebilecek. Gerekirse vize süreleri online olarak da uzatılabilecek.

Başvuru sahipleri, sohbet kutusu ve sıkça sorulan sorular gibi uygulamalarla, işlem sırasında gerekli desteği alabilecekler.

Dijital vize daha mı güvenli olacak?

Avrupa Komisyonu’na göre, pasaportlara işlenen kâğıt üzerindeki vizeler, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı daha hassas. Bu da AB'nin güvenliği için risk oluşturuyor. Dijital vize, Vize Bilgi Sisteminde bir tür elektronik dosya olacak ve bu nedenle artık sahtecilik ve dolandırıcılık önlenebilecek. AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.