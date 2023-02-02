Asgari ücret 10 bin lira olacak! Eski ekonomi bakanında tarih verdi milyonları heyecanlandıran iddia

Asgari ücret 2023 için yüzde 54,66 oranında arttı. Böylece çalışanlara verilecek en düşük ücret 5.500 liradan 8.500 liraya yükselmiş oldu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi’den flaş bir iddia gündeme atıldı.

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Asgari ücrete 2023 yılı için rekor bir artış oranı ile zam gelmesinin ardından ‘Yeni bir ara zam olur mu?’ sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. 1 Şubat’tan itibaren 8.500 lira olarak vatandaşlara yatırılmaya başlanan asgari ücret için flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi Mart ayında asgari ücrete ara zam yapılarak 10 bin liraya yükseltileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ara zam için kapıları kapamadı.

Dünya Gazete’sinden Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan Prof. Dr. Çelebi, asgari ücrete ara bir zam yapılacağını söyledi. Tarih ve rakam da verdi.

“Asgari ücret 10 bin lira olacak"

Prof. Dr. Çelebi’nin iddiasına göre asgari ücrette Mart ayında bir artış daha bekleniyor. “Tahminime göre Mart’ta 10 bin TL seviyesine çıkarılacak” diyen Prof. Çelebi, “GSMH’den dar gelirlilerin aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir gelir gerilemesi var. Bu toplumun huzurunu da tehlikeye atıyor."

“Türkiye’nin seçim sonrasında enflasyonla çok disiplinli bir politikayla mücadeleye girmesi gerek” diyen eski ekonomi bakanı, “Türkiye enflasyonla çok fazla gidemez. Rakamları indirdiğiniz zaman hayat pahalılığı sorununu çözemiyorsunuz. Çözüm; hep hastalık kalacak, parça parça kararlar alınacak şekilde aranıyor” şeklinde yorumda bulundu.

Asgari ücrete ara zam iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni asgari ücreti açıkladığı sırada ara zam sinyali vererek, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz” dedi.