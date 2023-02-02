BIST 4.826
DOLAR 18,82
EURO 20,70
ALTIN 1.183,68
HABER /  GÜNCEL

Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı

Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı

Geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarının yırtıldığı anlaşılan ve aylarca yoğun bakımda kalan eski milli golcü Ersen Martin aylar sonra ilk kez tepki verdi.

Abone ol

Eski milli futbolcu Ersen Martin’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 42 yaşındaki Ersen Martin, aort damarının yırtılması nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmiş ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Yoğun bakımdan çıktı, ilk kez tepki verdi

Geçirdiği kalp krizinin ardından acil olarak ameliyata alınan Ersen Martin’in aort damarının yırtıldığı anlaşılmış ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapan Martin çok uzun süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı.

Son hali...

Sosyal medyadan son durumu paylaşılan eski milli oyuncunun görüntüsü sevenlerini üzdü. Fizik tedaviye başladığı öğrenilen Ersen Martin için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

101 gol sevinci yaşadı

Denizlispor’da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım’a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir
Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...
Anayasa Mahkemesi başkan seçimini yaptı! Zühtü Arslan bir dönem daha başkan...
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Ukrayna’da bir binaya füze isabet etti! 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Sözcü yazarı Ege Cansen'den altılı masanın ekonomi programına şok eleştiri: Yapmayın Allah aşkına
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim LPG'ye zam! Benzin fiyatı aynı işte güncel akaryakıt fiyatları