Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı

Geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarının yırtıldığı anlaşılan ve aylarca yoğun bakımda kalan eski milli golcü Ersen Martin aylar sonra ilk kez tepki verdi.

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Eski milli futbolcu Ersen Martin’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 42 yaşındaki Ersen Martin, aort damarının yırtılması nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmiş ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Yoğun bakımdan çıktı, ilk kez tepki verdi

Geçirdiği kalp krizinin ardından acil olarak ameliyata alınan Ersen Martin’in aort damarının yırtıldığı anlaşılmış ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapan Martin çok uzun süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı.

Son hali...

Sosyal medyadan son durumu paylaşılan eski milli oyuncunun görüntüsü sevenlerini üzdü. Fizik tedaviye başladığı öğrenilen Ersen Martin için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

101 gol sevinci yaşadı

Denizlispor’da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım’a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.