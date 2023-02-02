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CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü

CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü

CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde 81 il başkanıyla seçim güvenliğine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya İBB Başkanı İmamoğlu'nun da katıldığı ve toplantı sonrası CHP lideri ile baş başa görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun, "seçim kampanyası makinesi" adlı, İstanbul'da yerel seçimdeki kampanya modelini anlattığı belirtildi.

İmamoğlu'nun ayrıca, İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporları sunduğu kaydedildi.

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği, İmamoğlu'nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

Toplantının ardından İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile 12. katta baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

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