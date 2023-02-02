EYT Yasası Meclis'te görüşülmeye başlandı! Prim şartı ve emekli maaşı değişecek mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. EYT'de 5 bin 975 güne kadar çıkan kademeli prim gün sayısı şartı değişecek mi?.. Emekli alığı hesaplanırken yeni kanuna göre mi şoksa eski kanuna göre mi hesaplanacak?. EYT'ye nasıl başvurulacak?.. EYT'de ilk emekli aylıkları ne zaman yatacak?...

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Muhalefetin kademeli prim gün sayısı ve emeklilikte maaş hesaplamasına itiraz edip yeni önerge vermesi bekleniyor.

Toplantıda bürokratlar da hazır

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.

4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor. Komisyonda görüşmeler sürüyor.

MHP Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, sosyal paylaşım sitesinde görüşmelerin başladığını belirterek "Cumhur İttifakı bir sorunu daha kalıcı olarak çözüyor. MHP olarak verdiğimiz söz yerine geliyor. EYT’li vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya dönük kanun teklifini an itibariyle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüyoruz" dedi.

EYT'de başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Maaşlar ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.