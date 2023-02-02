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Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi

BİNGÖL’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle özel eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

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Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ndeki eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 2 gün (2-3 Şubat) eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

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