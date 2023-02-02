Türk İş'ten asgari ücret açıklaması zam gelecek mi Ergün Atalay açıkladı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız. Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. TÜRK-İŞ bir rakam söyledik onun arkasında durduk" dedi.

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete ara bir zam tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız. Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Hatta bizi tenkit edenler var, 'gitseydin daha yüksek olabilir miydi' diye. Olabilirdi. Ama TÜRK-İŞ bir rakam söyledi, onun arkasında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle oldu" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay, "Şu kamu sözleşmesi ve taşeron işini ülke gündeminden çıkaralım, sonrasında yapacak bir şey varsa yaparız" diye konuştu.