BIST 4.774
DOLAR 18,82
EURO 20,70
ALTIN 1.183,70
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB özel okullar için harekete geçti! Şikayet yağıyor ''gizli zamma" takip

MEB özel okullar için harekete geçti! Şikayet yağıyor ''gizli zamma" takip

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların eğitim giderlerinin dışında "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı.

Abone ol

Özel okulların ara sınıf ücretlerine gelecek eğitim öğretim döneminde yüzde 65 oranında zam sınırlaması getirildi.  Mevzuata göre, özel okullar, gelecek yıl için ara kademedeki öğrenciler için yüzde 65’lik zam oranını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına "eğitim ücreti" olarak işlemek zorunda. Bu nedenle bu oranın üstündeki zammı sistem kabul etmiyor.

Velilerden ücret talep ediliyor

Bazı özel okulların Bakanlığın belirlediği çerçevenin dışına çıkarak özel okul ücretlerinin yanı sıra "genel gider" ya da "sosyal etkinlik" adı altında bazı kalemler için de velilerden ücret talep ettiği öğrenildi.

Özel okulların gelecek eğitim öğretim yılı için ön kayıt ve kayıt işlemlerinin hızlandığı bu günlerde velilerin bu yöndeki şikayetlerinde de artış gözlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin şikayetlerini değerlendirmeye aldı.

"Kademeli ceza sistemi"

İlgili mevzuatta, öğrenci kayıt sözleşmesinde yer almayan bir kalemin veliden istendiğinin tespit edilmesi halinde "kademeli ceza sistemi" tanımlanıyor.

İlk değerlendirmede, şikayetler doğruysa, öncelikle özel öğretim kurumuna asgari ücretin 5 katı kadar idari para cezası uygulanması gündeme gelebiliyor.

Aynı fiilin tekrarı halinde ise asgari ücretin 25 katı kadar idari para cezası kuruma tebliğ edilebiliyor. Mevzuat, aynı fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde kuruma kapatma cezası verilebilmesini içeriyor.

Velinin isteğine bağlı

Bunun yanında öğrenci kayıt sözleşmesinde, "eğitim ücreti" dışında kalan "yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt" adıyla 8 kalemde tanımlanan giderler "velinin isteğine bağlı" hizmet kalemleri olarak sıralanıyor.

Bakanlık, velilerin "isteğe bağlı" bu hizmetlerin zorunlu olarak eğitim giderlerine dahil edilmesiyle ilgili şikayetlerini de değerlendiriyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmandan flaş açıklama! 27 şehre Meteoroloji'den kar uyarısı
Foto Galeri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmandan flaş açıklama! 27 şehre Meteoroloji'den kar uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ihracatta yeni rekor kırdı! Bakan Muş açıkladı: En yüksek Ocak ayı rakamı
Türkiye ihracatta yeni rekor kırdı! Bakan Muş açıkladı: En yüksek Ocak ayı rakamı
AK Partili belediye zam oranını açıkladı! Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama
AK Partili belediye zam oranını açıkladı! Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama
EYT Yasası Meclis'te görüşülmeye başlandı! Prim şartı ve emekli maaşı değişecek mi?
EYT Yasası Meclis'te görüşülmeye başlandı! Prim şartı ve emekli maaşı değişecek mi?
Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi
Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi
Murat Yetkin'den bomba kulis! AK Parti, MHP'nin oylarının yüzde 5'in atına indiğini tespit etti
Murat Yetkin'den bomba kulis! AK Parti, MHP'nin oylarının yüzde 5'in atına indiğini tespit etti
CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü
CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü
 THY’nin Kayseri uçağının iniş sırasında tekeri patladı faciadan dönüldü
 THY’nin Kayseri uçağının iniş sırasında tekeri patladı faciadan dönüldü
Asgari ücret 10 bin lira olacak! Eski ekonomi bakanında tarih verdi milyonları heyecanlandıran iddia
Asgari ücret 10 bin lira olacak! Eski ekonomi bakanında tarih verdi milyonları heyecanlandıran iddia
Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı
Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek