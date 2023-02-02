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Belediye başkanının büyük acısı; 18 yaşındaki oğlu öldü

Belediye başkanının büyük acısı; 18 yaşındaki oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen’in oğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkmen'in 18 yaşındaki oğlunun bedensel engeli bulunuyordu.

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İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen’ın Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi gören 18 yaşındaki bedensel engelli oğlu Berkcan Türkmen hayatını kaybetti.

Cenaze namazı öğle namazına müteakip İhsaniye merkez camiinde kılınacak ve Akören aile mezarlığına defnedilecek.

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