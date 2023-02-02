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Polisin alkollü ve köpekli sürücüyle imtihanı: 6 ay sonra yine ortalığı birbirine kattı!

DENİZLİ'de daha önce kendisini kovalayan polisin kolunu köpeğine ısırtan alkollü sürücü, güpegündüz sarhoş olunca park halindeki lüks bir araca çarptı. Yanından ayırmadığı yasaklı ırk köpeği nedeniyle müdahale edilemeyen sürücü, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. 2042 yılına kadar ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen alkollü araç kullanmaya devam eden sürücü, uzun çabalar sonucu ikna edildi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında alkollü araç kullanırken yakalandığı polislere direnen ve kapısını kilitlediği aracının camından kendisini kovalayan polisin kolunu köpeğine ısırtan alkollü sürücü Arda T., geçen 6 aylık sürenin ardından yine ortalığı birbirine kattı.

Köpeğini yanından ayırmayan Arda T., güpegündüz yine alkollü bir şekilde 20 AH 990 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti. Emek Caddesi üzerinde süratli bir şekilde ilerleyen Arda T. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkıp park halindeki lüks bir araca çarparak durabildi.

Yardıma koşan vatandaşlar, araçta yaralı sürücünün yanındaki Dogo Arjantin cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bir yandan sürücü, diğer yandan köpekle uğraştılar
Olay yerine giden sağlık görevlileri, tedbirli bir şekilde araca yaklaşarak sürüyü ikna etmeye çalıştı. Hiçbir şekilde müdahaleyi kabul etmeyen sürücü, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikan edildi. Arabada köpek olduğu için müdahale edemeyen ekipler, hafif yaralı olan sürücüyü dışarıya çıkarmayı başardıktan sonra köpeğin dışarı çıkmaması için hızla kapıyı kapattı.

Yaralı sürücü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki görevliler kaza yerine gelerek aracın içindeki saldırgan köpeği çıkartıp götürdü.

Çalışmaların ardından araçlar otoparka çekildi. Sürücünün daha öncesinden alkollü araç kullanmaktan dolayı 2042 yılına kadar ehliyetinin alındığı ve olayın meydana geldiği gün polisin kolunu ısıran köpeğe ise savcılık kararıyla el konulduğu öğrenildi. Alkollü sürücünün polis ve sağlık ekiplerine zorluk yaşattığı anlar, kendisine yardıma gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Park halindeki aracın sahibi Ali Turak, kaza yerine geldiklerinde şok olduğunu belirterek, "Eşim buraya arabayı güzel bir şekilde park etmiş. Bu arabamıza çarpan adam ise madde ve ne bulduysa içmiş. Ardından gelip arabamıza çarptı ve şu anda birçok zararımız var. Ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi.

"Köpek hemen sahibinin arkasından geldi ama biz korkup kapıyı kapattık"
Kazada aracında maddi hasarın oluştuğu Ali Turak'ın eşi Emine Turak, sürücünün park halindeki araçlarına çarpması sonucu mağdur olduklarını söyledi. Sürücünün araçtan güçlükle indirilebildiğini belirten Turak, "Şahsı araçtan çok zor çıkardılar. Bir tane köpek eğitmeni varmış, o sarhoş sürücüyü 'Ben seni tanıyorum, sen beni tanımadın mi?' diyerek yalvarıp bir anda araçtan dışarıya çıkardı. Köpek hemen sahibinin arkasından geldi ama biz korkup kapıyı kapattık. Sürücüyü baygın bir şekilde hastaneye götürdüler. Geçmişteki vukuatı aynı şekilde beni buldu. Buraya arabamı park ettim. Kedimi veterinere götürdüm ve gelip baktığımda aracım bu haldeydi. Daha öncede alkolü araç kullanmış ve kaza yapmış. Hatta bu şahsın köpeği polisin kolunu ısırmış. Ben bundan şikayetçiyim" diye konuştu.

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