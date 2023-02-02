Kiracısının kapısını baltayla kırmıştı! "Suriyeliler 3 kişi oturmuşlar sonra ise..."

BAYRAMPAŞA’da kiracısının kapısını baltayla kıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Naim Akgün’ün 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Bayrampaşa’da 11 Ocak 2022’de kira borcunu ödemediği iddiasıyla kiracısının kapısını baltayla kıran sanık Naim Akgün ‘ün (94) 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanık Akgün’ün sabıkasız olmasını dikkate alarak, ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu İhsan Akgün, ‘’Olayın olduğu apartman babama aittir. 16 daire vardır. 4 kardeşe 4’er daire olmak üzere bölüştürmüştür, tapularımızı da vermiştir. Olayın meydana gerçekleştiği daire bana düşen dairedir. Tapu da benim adıma kayıtlıdır. Babam bu paylaşımı yapmadan önce evi Suriyelilere kiraya vermiş. Suriyeliler 3 kişi olarak oturmaya başlamışlar ancak daha sonra evde 15-20 kişi kalmaya başlayınca mahalleli şikayetçi oldu. Kirayı da ödemiyorlardı. Sinirlenmiş, kapılarına gitmiş ve kapıya balta ile vurmuş. Kiracıları icra yolu ile çıkartmaya çalıştım ancak çıkartamadım. Daha sonra Bayrampaşa Belediyesi bunlara ev tahsis edince evi boşaltmışlar. Babamın evin içine girip girmediğini bilmiyorum. Evin içinde herhangi bir zarar göremedim ancak kapı parçalanmıştı’’ ifadelerini kullandı.