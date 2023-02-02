PKK’ya üst düzey darbe! Kırmızı kategoride aranıyordu

Şırnak’ın Uludere ilçesinin karşısındaki Haftanin Vadisi içinde yer alan bölgede düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK’nın suikast ve sabotaj saldırılarını organize eden sözde özel güç sorumlusu Dilek Özer ile 2 korumasının öldürüldüğü ortaya çıktı.

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TSK'nın gerçekleştirdiği hava harekâtında kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Pençe Kaplan harekâtı bölgesinde düzenlenen operasyonda Melsa kod adlı Dilek Özer ile korumaları Güllüşah Polat ile Rezzan Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

10 milyon lira para ödüllü kırmızı listede aranan teröristin Öcalan'ın yakalanmasından sonra Türkiye'ye geçerek canlı bomba olmak istediği, ancak bu isteğinin örgüt tarafından yakalanma riski olduğu için kabul edilmediği bildirildi.

Teröristin yanında öldürülen Güllüşah Polat ile Rezzan Yıldırım'ın da uzun zamandan beri terör örgütünün dağ kadrosunda sözde özel güç yapılanmasında yer aldıkları bildirildi.