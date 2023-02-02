EYT teklifi TBMM komisyonunda! Kademeli prim günü için AK Parti'den yeni açıklama

EYT düzenlemesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kademeli prim günü tartışmalarıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kademeli prim şartının getirildiği sözünün iftira olduğunu belirterek, “Hiçbir yeni şart ilavesi getirmedik. Mevcut üç şarttan birini kaldırdık” dedi.

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Emeklilik hayali kuranların aylardır takip ettiği yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başladı. Saat 11.00'de başlayan görüşmelere komisyon üyelerinin yanında işçi ve işveren kesimi, sivil tolum kuruluşları ve EYT dernek temsilcileri de katıldı.

Teklif hakkındaki son rütuşların yapılması planlanırken, kanun teklifine göre yaş şartı aranmayacak, çalışma ve prim gününü dolduran kişiler emeklilik hakkı kazanacak.

Kanun teklifi Meclis'e sunulduktan sonra son 5 bin ile 5 bin 975 gün prim sayısı gündeme gelmeye başlamıştı. Bu da kademeli prim günü tartışmasını getirdi.

Mevcut 3 şarttan birini kaldırdık

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. Akbaşoğlu teklif hakkında bilgi verirken, yeni kademeli yaş şartı getirildiği iddiasının “yalan, bühtan” olduğunu iddia etti.

Kanuna göre, 1999’dan bu yana, AK Parti iktidarından önce konulmuş, yürürlükte olan üç şarttan iki şartı, yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlardan istisnasız herkesin emekli olmaya hak kazanacaklarını söyledi. Bu düzenlemenin özünün bu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, başka bir şart ilave etmenin asla söz konusu olmadığını belirterek, “Hiçbir yeni şart ilavesi getirmedik. Mevcut üç şarttan birini kaldırdık” dedi.

Komisyonda EYT gerginliği

CHP milletvekilleri ellerinde ‘Sadece EYT’ye değil, depreme de takıldık’ diyen sesi duyun’, ‘Aylık bağlama oranları arttırılsın’, ‘Ağustos Depremi oldu. SGK kayıtları ertelendi. 21 gün sonra yasa çıktı. EYT kapsamı 31.12.1999 olsun’ şeklinde pankartlar gösterdiler.

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikle ilgili olarak, ”Emekliliği 65 yaşına çıkarıyorsunuz, onu niye düzelmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte adalet olması gerektiğini belirterek, “Adalet, kademelendirme getirilmeli. Getirilmediği takdirde milyonlarca insan yine mağdur olacak” diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir muhalefet milletvekillerinin şov yaptıklarını söyleyerek, “İstanbul’da 17 bin insanı kapının önüne koymuşlar. Sizin milletten haberiniz yok. 14 Mayıs’ta milli iradenin tsunamisi geliyor” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, EYT’ye değinerek, “EYT’yi siz ürettiniz, biz çözüyoruz. Çalışma hayatına ilişkin tüm problemleri biz çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emekli aylıklarına işaret ederek, “Emekli aylıkları on bin TL’nin üzerine taşınmalıdır. Aylık bağlama oranları 99 öncesine taşınmalıdır. EYT’liler 12 bin TL maaşı ulaşmalıdır” şeklinde konuştu.