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Hadise o soruyu duyunca tepki gösterdi! Kaçmaya çalışırken kafasını vurdu

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Hadise, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak göğüs dekolteli paylaşımı ile takipçilerinden tam not alan ünlü şarkıcı, Galatasaray maçını statta izledikten sonra Mertens ve eşiyle kutlama yaptı. Mekan çıkışı gazetecilerin kendisine yönelttiği soruya tepki göstererek kaçmaya çalışan Hadise ise kafasını çarptı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mehmet Dinçlerler’le olaylı bir evlilik ve boşanma süresi geçiren Hadise, yeniden eski günlerine geri döndü! Şarkıcılığının yanı sıra güzelliği ve yapmış olduğu cesur paylaşımlarla da sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Dün gece kutlama yemeğinin ardından magazincilere yakalanan ve kendisine konuyla alakalı yöneltilen sorudan kaçarken kafasını vurdu.

Galatasaray maçına gitti
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan, ancak evliliği yalnızca 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Hadise son olarak Galatasaray maçındaydı.

Sorulardan kaçarken kafasını çarptı
Maç sonrasında Mertens ve eşiyle kutlama yapan Hadise gece sonunda kameralara yakalandı. Hadise'ye dekolteli pozları sorulunca "Saçma sorular soruyorsunuz" diyerek aracına kaçmaya çalışan şarkıcı kafasını da otomobile çarptı.

Sorulara "Ayy" diyerek tepki gösteren Hadise'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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