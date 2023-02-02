Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı sıra uçuşta

Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." dedi.

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İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.

Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.

Hürjet projesi

Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.

Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.

Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.

Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.