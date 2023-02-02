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Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!

NORVEÇ'te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin önlenmesi için Norveç'in Ankara Büyükelçisi çağırdı. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre gelişmenin sebebi yarın Kur’an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi.  Dışişleri, geçtiğimiz hafta İsveç ve Hollanda ile görüştüğü gibi bu kez de Norveç'i çağırdı. 

"Kabul edilemez, izin vermeyin"

Açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren provokatif eylemin engellenmemesinin en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Büyükelçi'ye Norveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

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