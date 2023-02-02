Mine Kocadağ'ın katili kan dondurdu! 'Cinsel ilişkiye girdim, 30 dakika boyunca...'
DENİZLİ'de 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Koca Mithat Kocadağ, katil olduğunu televizyonda itiraf etti. Cinayet nedeninin 'TikTok paylaşımları' ve 'ihanet' olduğu öğrenildi. Mithat Kocadağ'ın emniyetteki ifadesi tüyler ürpertti.
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25), Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu.
Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ (31) da programa katılmıştı.
Eşini ilk başta hızlıca ittirdiği için düştüğünü ve bundan dolayı öldüğünü söyleyen cani koca gerçeği itiraf etti.
Mithat Kocadağ, eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri söyledi.