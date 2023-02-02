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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı: Seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı: Seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek

Afyon-Şuhut yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan böyle Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Bundan böyle Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek." dedi.

Bölünmüş yolu 2023'te 30 bin kilometreye çıkarma hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afyonkarahisar-Şuhut Yolu vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır." dedi.

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