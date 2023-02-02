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Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

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Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

ANTALYA'da annesi ve ablasıyla yaşadığı evde kendini odaya kilitleyen 42 yaşındaki şahsı ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Şahıs, yaklaşık 2 saat sonra itfaiyenin kapıyı kırmasıyla odadan çıkarılırken muhtardan istediği şeye kimse anlam veremedi. İşte yaşanan ilginç anlar...

Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. 

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Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Halil K., annesi ve ablasıyla birlikte yaşadığı evde odaya kendisini kilitledi. 

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Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

Halil K.’nin eve zarar vereceği konusunda tedirginlik yaşayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi

Odasından çıkmayıp kapının önüne eşyaları yığan Halil K., eve gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmedi. Halil K., odanın kapısı ile penceresinden seslenen ekiplere karşılık vermeyip eylemini sürdürmeye devam etti.

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