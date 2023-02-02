Antalya'da kimsenin ikna edemediği adamın muhtardan isteği şaşkına çevirdi
ANTALYA'da annesi ve ablasıyla yaşadığı evde kendini odaya kilitleyen 42 yaşındaki şahsı ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Şahıs, yaklaşık 2 saat sonra itfaiyenin kapıyı kırmasıyla odadan çıkarılırken muhtardan istediği şeye kimse anlam veremedi. İşte yaşanan ilginç anlar...
Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Halil K., annesi ve ablasıyla birlikte yaşadığı evde odaya kendisini kilitledi.
Halil K.’nin eve zarar vereceği konusunda tedirginlik yaşayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Odasından çıkmayıp kapının önüne eşyaları yığan Halil K., eve gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmedi. Halil K., odanın kapısı ile penceresinden seslenen ekiplere karşılık vermeyip eylemini sürdürmeye devam etti.