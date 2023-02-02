Resmi açıklama geldi! Dünya yıldızı Isco Süper Lig'e geliyor

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Isco için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına hız veren Konyaspor, uzun yıllar Real Madrid forması giyen ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Isco'yu renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunuyor.

Abone ol

Süper Lig takımlarından Konyaspor, İspanya'da uzun yıllar Real Madrid forması giyen son olarak Sevilla'da oynayan yıldız orta saha Isco'yu kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyor.

Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a transfer olmasının ardından orta sahaya Olympiakos'tan Andreas Bouchalakis'i kiralık olarak kadrosuna katan Konyaspor, Real Madrid’in eski yıldızlarından Isco ile temasa geçti.

Union Berlin transferi gerçekleşmedi

Son olarak La Liga'nın Sevilla takımında oynayan İspanyol orta saha, sözleşmesini feshettikten sonra Bundesliga'dan Union Berlin’le görüştü. Resmi sözleşmeye imza atmak için Almanya'ya giden 30 yaşındaki yıldız, orada yaşanan pürüzler nedeniyle transferin son günü masadan kalktı.

Konyaspor Başkanvekili Akcan, görüşmeyi doğruladı

Bunun üzerine devreye giren Konyaspor, şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan İspanyol yıldızın babası Paco Alarcon ile bir görüşme gerçekleştirdi. Transfer gündemi ile ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını cevaplayan Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, “Doğru, Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem” dedi.

Fenerbahçe'ye de önerildi

Sevilla forması altında bu sezon 19 maçta 1 gol 3 asist üreten Isco, Türkiye'den Fenerbahçe'ye de önerildi.