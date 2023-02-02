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Bodrum'da ekipler alarma geçti! Bakın ne halde bulundu

Bodrum'da ekipler alarma geçti! Bakın ne halde bulundu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kaybolan bir genç, jandarma ve gönüllü kurtarma ekipleri tarafından kilisede uyurken bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük’te yaşayan 17 yaşındaki otizmli U.N.T.’nin dün akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine annesi ihbarda bulundu.

İhbar sonrası Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 5 devriye ekibi çalışma başlattı. Ayrıca Muğla AFAD’dan 2, 911’den 7 ve MAG/AME SAR’dan 11 kişilik ekip ile bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde MAG/AME SAR ekipleri tarafından, Eklisia Kilisesi içerisinde bulunan koltukta uyurken bulunan U.N.T. annesine teslim edildi.

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