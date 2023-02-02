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İspanyollar duyurdu; Fenerbahçe transferi bitirdi!

İspanyollar duyurdu; Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe'nin, Real Valladolid forması giyen orta saha oyuncusu Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü. İspanyol ekibinin sportif direktörü Fran Sanchez, yaptığı açıklamada, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak" dedi.

Radyo Marca ise 26 yaşındaki futbolcunun gideceği takımın Fenerbahçe olduğunu öne sürdü. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Mickael Malsa, bu sezon Real Valladolid'de 6 maçta sahaya çıktı.

26 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kasımpaşa da resmi teklifte bulundu

Kasımpaşa, Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa için resmi teklif yaptı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise İstanbulspor temsilcisi orta saha oyuncusu için resmi teklifte bulundu.

Kaynak: SPORX

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