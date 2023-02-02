Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ocak ile biten haftada 1 milyar 604 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ocak ile biten haftada 1 milyar 604 milyon dolar azalarak, 127 milyar 139 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 948 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 206 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 1 milyar 344 milyon dolar artarak 50 milyar 933 milyon dolara yükseldi.