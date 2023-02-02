Meral Akşener, Bursa’da Sinan Ateş’in baba evini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kimseye haber vermeden gittiği Bursa'da, Ankara'da suikast hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in baba ocağını ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessiz sedasız gittiği Bursa’da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in ailesinin Osmangazi ilçesindeki evine giden Meral Akşener, baba Musa Ateş ve anne Saniye Ateş ile görüştü. Ardından da Bursa'dan ayrıldı. Meral Akşener dünkü İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Sinan Ateş suikastiyle ilgili şunları söylemişti...

Geçen hafta söylemiştim:“14 Mayıs’a kadar, her konuşmamda; "Sayın Erdoğan’a, aynı soruyu soracağım.” demiştim. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde, kim suikast düzenledi?

- Banu Çiçek'in ve Bengisu’nun babasına, Sinan Ateş’e, kim kıydı, katiller, nerede saklanıyor, saklanmalarına, kim izin veriyor, yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!

Cumhurbaşkanıyım diye ortada gezemezsin

- Devletin içinde, mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken; “Cumhurbaşkanıyım” diye, ortalıkta gezemezsin! Banu Çiçek'in, babasız geçen, ilk doğum gününde, gece başını, yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın!

- Beni iyi dinle, Sayın Erdoğan! Vicdana sığmayanı, Türkiye’ye sığdıramazsın! Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri, ne yaparsan yap, susturamazsın!

Söyle bakalım Sinan Ateş'in katilleri nerede

- “Milletin adamıyım” diye böbürlenip; milletin canına kastedilirken, susamazsın! Bu millet sana, ne istediysen verdi. Sense gittin, ucube bir sistemi başımıza bela ettin.“ Ayağımda pranga var.” dedin. “Tüm yetkiler benim olsun.” dedin. “Tek söz sahibi ben olayım.” dedin.

- Madem öyle; madem, prangalarından sıyrıldın; o zaman söyle bakalım: Sinan Ateş’in katilleri nerede? Madem öyle; madem, tek söz sahibi sensin; o zaman söyle bakalım: Katilleri kim saklıyor?

Sinan Ateş'in kanı eline bulaşır

- Madem öyle; madem, tüm yetkinin sahibi sensin; o zaman söyle bakalım: Adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan! Bu alçakları bulmak, senin vazifendir. Emniyetin ve yargının, işini yapmasına engel olanları bulmak, senin sorumluluğundur!

- Adaletin yerini bulmasını sağlamak, senin boynunun borcudur! Aksi takdirde, bu kan, senin de eline bulaşır! Bu vebal, senin de yakana yapışır! Bu göz yaşları, seni de bulur!

- Can almayı kendilerine, hak gören alçaklar; bu ülkede, elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Çünkü devlet; katilleri koruyup kollama yeri değildir. Çünkü devlet; cinayeti örtbas etme yeri değildir. Çünkü devlet; Milletin vicdanını yaralama yeri değildir! Şimdiye kadar sustun, duymazdan geldin, görmezden geldin.

Artık seçimini yapma vakti

Artık senin üstüne düşen, bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını, görmezden gelmeye devam edeceksin ya da, bu işin sonuna kadar gideceksin. Seçimini yap! Ya Sinan Ateş’in kanını yerde bırakacaksın ya da, hesabını soracaksın. Seçimini yap!

- Ya makamının hakkını verip, bu alçaklığın karşısında, dik duracaksın. Ya da, katillerin, alçakların karşısında, boyun eğeceksin. Seçimini yap, Sayın Erdoğan! Ben bir anne olarak, bir babaanne olarak, 27 yıldır, aktif politika yapan, bir siyasetçi olarak, böyle alçak bir suikaste, sessiz kalamam. Kalmayacağım!

Katiller bulunana kadar yüzüne vuracağım

- Gerçek katiller, gün yüzüne çıkana kadar bu kürsüden, acizliğini, yüzüne vurmaya devam edeceğim! Yer delinse de, gök yıkılsa da vicdanları titremeyenlere inat; “Sinan Ateş’in katilleri nerede?” diye sormaya, devam edeceğim! Ne diyor Abdürrahim Karakoç? “Mevzuatlar kısıyor, hakikatin sesini; kulaklar sağırlaştı, lisanlar kör ve topal. Zorbalar talan etti, adalet ilkesini; dert yükü ağırlaştı, vicdanlar kör ve topal...” Biz, İYİ Parti olarak; Tüm susanlara inat; hakikatin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz!

And olsun, şart olsun değiştireceğiz

- Tüm zorbalara inat; adaleti, hakkı, hukuku çiğnetmeyeceğiz! Vicdanları kör, yürekleri topal, kalpleri sağır olanlara inat; bu çarpık düzeni, biz değiştireceğiz! And olsun, şart olsun! Ocaklara, bir daha böyle ateşler düşmesin diye; Sinan Ateş’ler bir daha katledilmesin diye; evlatlar babasız kalmasın, devlet milletinden kopmasın diye; yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz!