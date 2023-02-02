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AK Parti açıkladı... EYT 7 Şubat Salı Günü Meclis'ten geçip yasalaşacak! İşte şartları...

AK Parti açıkladı... EYT 7 Şubat Salı Günü Meclis'ten geçip yasalaşacak! İşte şartları...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa tasarısı bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Görüşmeler sürerken AK Part Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan EYT'nin Meclis'ten geçip yasalaşacağı günü açıkladı...

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EYT için son viraja giriliyor. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen EYT yasasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesini önümüzdeki hafta salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz" dedi.

Turan, EYT düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz"  ifadelerini kullandı.

EYT için hangi aşamalar gerekiyor

Bugün komisyondaki görüşmelerin sona ermesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek EYT Yasası, Meclis'te kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın yasayı onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak EYT yasası resmen yürürlüğe girecek.

Rakamlarla EYT

Mart 2023'te emekli olacak kişi sayısı: 2 milyon 200 bin kişi
Toplamda emekli olacak kişi sayısı: 4 milyon 800 bin kişi
Mart-Aralık 2023'te bütçeye toplam yükü: 194.4 milyar TL

Mart 2023'te emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısı:
* SGK'li: 1.7 milyon
* Bağ-Kur’lu: 89 bin
* Emekli Sandığı: 496
* Emekli olup çalışacak kişi sayısı: 1 milyon 700 bin
* Emekliye ayrılıp istihdamdan çıkacak kişi sayısı: 550
* Emekliliği hak edecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşı: 48.5, emekliliğe kalan ortalama süresi: 6.3 yıl

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