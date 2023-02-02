3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak
3600 ek gösterge yasasının yürürlüğe girmesinin ardından memur maaşlarında artış gerçekleşti. Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin maaş ile emekli ikramiyelerine etki etti. Bazı memurların bu düzenlemenin dışında kalmasının ardından 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlanması gündeme geldi. Bu düzenleme ile birçok memur ve emekli maaşında artış gerçekleşecek.
Memur emekli maaş artışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür ve şube müdürlerinin ek göstergeleri ocak ayında değişti ve maaşlarda artış gerçekleşti.
Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödendi. AK Parti, yoğun taleplerin ardından 3600 gösterge düzenlemesinde bazı düzenlemeler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.
Maaşlar artacak
Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor.
Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.