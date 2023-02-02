BIST 4.711
DOLAR 18,81
EURO 20,71
ALTIN 1.182,85

3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

|
3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

3600 ek gösterge yasasının yürürlüğe girmesinin ardından memur maaşlarında artış gerçekleşti. Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin maaş ile emekli ikramiyelerine etki etti. Bazı memurların bu düzenlemenin dışında kalmasının ardından 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlanması gündeme geldi. Bu düzenleme ile birçok memur ve emekli maaşında artış gerçekleşecek.

3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

Memur emekli maaş artışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür ve şube müdürlerinin ek göstergeleri ocak ayında değişti ve maaşlarda artış gerçekleşti.

19
3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödendi. AK Parti, yoğun taleplerin ardından 3600 gösterge düzenlemesinde bazı düzenlemeler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.

29
3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

Maaşlar artacak

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor.

39
3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.

49