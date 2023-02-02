3600 ek göstergede yeni düzenleme Erdoğan onaylayacak! Milyonlarca memurun maaşı artacak

Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.