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Temel Karamollaoğlu’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Temel Karamollaoğlu’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın 12’inci toplantısı öncesinde liderleri ziyaret etmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezinde ziyaret eden Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun buluşması 1 buçuk saat sürdü. Karamollaoğlu daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmek için CHP Genel Merkezinden ayrıldı.

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