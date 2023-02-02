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Antalya'da otomobil kan gölüne döndü! 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Antalya'da otomobil kan gölüne döndü! 3 kişiyi öldürüp kaçtı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırı. Saldırgan şahıs, baba ve oğlu ile muhtar olduğu öğrenilen kişiyi araç içerisinde silahla vurarak öldürdü. 3 kişinin katili bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şahsın cinayetleri gerçekleştirmeden önce 1 kişiyi de farklı adreste yaraladığı öğrenildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

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Olay, saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı.

Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir’i araç içinde öldürdü.

Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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