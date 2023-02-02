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Bakan Dönmez iki bölgeyi işaret etti! Yeni doğal gaz müjdesi: Petrol olabilir

Bakan Dönmez iki bölgeyi işaret etti! Yeni doğal gaz müjdesi: Petrol olabilir

Türkiye'nin doğal gaz çalışmaları son hızıyla devam ederken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir açıklama geldi. Bakan Dönmez, doğal gaz arama çalışmalarının Ordu ve Rize açıklarına kayabileceğini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den yeni müjdeler getirmesi muhtemel olan doğal gaz sondajlarına ilişkin olarak CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, Mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz.

Elektrik ve Doğal gazda indirim müjdesi vermişti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez Doğal Gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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