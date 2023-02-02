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EYT'lilerin maaş hesabı farklı mı olacak? Uzman isim Cem Kılıç açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
EYT'lilerin maaş hesabı farklı mı olacak? Uzman isim Cem Kılıç açıkladı

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT düzenlemesinde herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. EYT’liler ve normal emekliler için ayrı bir maaş hesabı mı olacak?

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Çalışma Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç, 2 milyondan fazla vatandaşın emekli olmasına imkan tanıyan EYT düzenlemesine ilişkin konuştu.

AK Parti'den son yapılan açıklamada EYT'lilerin ilk maaşlarını Mart ayında alması bekleniyor.  EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olacaklar için kamuoyunda ayrı bir maaş hesabı olacağı algısının yanlış olduğunu anlatan Kılıç, maaş hesabının tek olacağını belirtti. Kılıç şunları kaydetti:

“EYT’liler için ayrı bir maaş hesabı, normal emekliler için ayrı bir maaş hesabı diye bir şey yok. Maaş hesabı tektir. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) geçtiğimiz günlerde buna ilişkin bir bildiri yayımladı. Yani EYT’liler için daha düşük, daha yüksek ya da farklı bir alternatif model söz konusu değildir. Bizim sosyal güvenlik sistemimize tek bir emekli aylığı bağlama sistemi vardır ve bu herkes için geçerlidir. Bu ister EYT’li olsun ister olmasın herkes için geçerlidir. Tabii aylık bağlanırken dikkate alınan parametreler var; güncelleme katsayısı var, aylık bağlama oranı var, içinde bulunan yılın TÜFE'si yani fiyat gelişmeleri var ve büyüme hızından beklenen pay var. Dolayısıyla bütün bunlar değerlendirildiğinde aylığımız ortaya çakıyor. Herhangi bir farklılık yok, emekli olanlar için bir farklı sistem söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

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