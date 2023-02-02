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Kayınbirader husumetlisi eniştesiyle cadde ortasında karşılaştı olanlar oldu

Kayınbirader husumetlisi eniştesiyle cadde ortasında karşılaştı olanlar oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun meydanında kalabalığın ortasında kayınbirader ile enişte kavgasında silahlar konuşurken, olayda enişte yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Hükümet Caddesinde vatandaşların pazara geldiği alanda meydana geldi. İddiaya göre, kayınbirader ile ailenin damadı arasında oluşan husumet sonrasında ikili caddenin başında karşılaştı.

Cadde üzerinde karşılaşan İ.O., yanındaki silah ile eniştesi C.D’ye ateş ederek yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede ambulans sevk edildi. Olay yerine acil sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri de zanlıyı gözaltına aldı.

İlk müdahalesinin ardından yaralanan C.D., hastaneye sevk edildi. İ.O. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. O sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaşmak yerine olanları film seyreder gibi izledi.

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