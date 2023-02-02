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Türkiye-Galler maçının stadı belli oldu! TFF duyurdu

Türkiye-Galler maçının stadı belli oldu! TFF duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçın stadı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin Samsun'da bulunan Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımımızın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.

A Milli Takım, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Millî düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

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