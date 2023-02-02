Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü
GAZİANTEP'te, 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatan polis ekipleri, katil zanlısı olarak anneyi yakaladı. Ortaya çıkan görüntüler kahretti! Her şeyden habersiz küçük kız, boğularak öldürülmeye götürülmüş...
Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.
Katil zanlısı anne tutuklandı!
Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.