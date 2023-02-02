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Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

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Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

GAZİANTEP'te, 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatan polis ekipleri, katil zanlısı olarak anneyi yakaladı. Ortaya çıkan görüntüler kahretti! Her şeyden habersiz küçük kız, boğularak öldürülmeye götürülmüş...

Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

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Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

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Gaziantep'te caniliğin böylesi! 6 yaşındaki kızını elinden tutup boğmaya götürdü

Katil zanlısı anne tutuklandı!

Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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