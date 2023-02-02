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Türkiye uyardı Norveç Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal etti Çavuşoğlu duyurdu

Türkiye uyardı Norveç Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal etti Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

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Türkiye'nin kararlı duruşu ve sert tepkiler sonrası Norveç geri adım attı.  Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir skandal eylem bu kez başlamadan bitti.

Son dakika açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" dedi. Ayrıntılar birazdan...

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