9 ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağırıldı!

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

"Güvenlik gerekçesi..."

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurmuştu. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

Hollanda Başkonsolosluğunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

Psikolojik harp yürütülüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili, "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" demişti.

Ak Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya ve İsviçre'nin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatmasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."