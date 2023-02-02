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Arnavutköy’de kaza! Devrilen hafriyat kamyonu yolu kapattı

Arnavutköy’de kaza! Devrilen hafriyat kamyonu yolu kapattı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyon caddenin trafik akışını tamamen kapatırken taşınan hafriyat yola ve çayırlık alana döküldü. Kaza yeri dron ile görüntülendi.

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Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Babamyradow kontrolündeki 34 KL 758 plakalı hafriyat kamyonu Mavigöl Caddesi üzerinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak yan yattı.

Devrilen kamyon içerisinde bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis tamamen trafiğe kapanan cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yola dökülen hafriyat, akaryakıt ve yağları temizledi.

Kaza nedeni ile kapanan yol ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.

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