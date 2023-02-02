BIST 4.701
DOLAR 18,81
EURO 20,55
ALTIN 1.175,08
HABER /  SPOR

Bruno Fernandes'ten 'Trivela' itirafı! Ricardo Quaresma'ya övgü dolu sözler!

Bruno Fernandes'ten 'Trivela' itirafı! Ricardo Quaresma'ya övgü dolu sözler!

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, trivela vuruş yapmayı Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'dan öğrendiğini açıkladı.

Abone ol

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Nottingham Forest ile karşılaştığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

ManU'da Fred'in attığı gol öncesi Bruno Fernandes'in başarılı trivela ortası futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

Maça damga vuran asist sonrası görüşlerini paylaşan Portekizli yıldız, trivela vuruş yapmayı eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'dan öğrendiğini açıkladı.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Fernandes, "Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim. Bu anlamda Portekiz'de gerçekten de harika bir profesörüm vardı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye uyardı Norveç Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal etti Çavuşoğlu duyurdu
Türkiye uyardı Norveç Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal etti Çavuşoğlu duyurdu
Otobüs kara saplandı! 41 yolcu mahsur kaldı
Otobüs kara saplandı! 41 yolcu mahsur kaldı
EYT'lilerin maaş hesabı farklı mı olacak? Uzman isim Cem Kılıç açıkladı
EYT'lilerin maaş hesabı farklı mı olacak? Uzman isim Cem Kılıç açıkladı
Kayınbirader husumetlisi eniştesiyle cadde ortasında karşılaştı olanlar oldu
Kayınbirader husumetlisi eniştesiyle cadde ortasında karşılaştı olanlar oldu
Türkiye-Galler maçının stadı belli oldu! TFF duyurdu
Türkiye-Galler maçının stadı belli oldu! TFF duyurdu
Kocasına baktırmıyordu, 2 çocuğu olan kadın sırra kadem bastı: Bana annemi bul
Kocasına baktırmıyordu, 2 çocuğu olan kadın sırra kadem bastı: Bana annemi bul
İBB'den 76 bin 400 aileye destek
İBB'den 76 bin 400 aileye destek
Bakan Dönmez iki bölgeyi işaret etti! Yeni doğal gaz müjdesi: Petrol olabilir
Bakan Dönmez iki bölgeyi işaret etti! Yeni doğal gaz müjdesi: Petrol olabilir
SGK Başkanı Kürşad Arat'tan EYT yasasına ilişkin açıklamalar
SGK Başkanı Kürşad Arat'tan EYT yasasına ilişkin açıklamalar
Temel Karamollaoğlu’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Temel Karamollaoğlu’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Antalya'da otomobil kan gölüne döndü! 3 kişiyi öldürüp kaçtı
Antalya'da otomobil kan gölüne döndü! 3 kişiyi öldürüp kaçtı
İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapandı
İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapandı