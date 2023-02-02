Bruno Fernandes'ten 'Trivela' itirafı! Ricardo Quaresma'ya övgü dolu sözler!

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, trivela vuruş yapmayı Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'dan öğrendiğini açıkladı.

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İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Nottingham Forest ile karşılaştığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

ManU'da Fred'in attığı gol öncesi Bruno Fernandes'in başarılı trivela ortası futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

Maça damga vuran asist sonrası görüşlerini paylaşan Portekizli yıldız, trivela vuruş yapmayı eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'dan öğrendiğini açıkladı.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Fernandes, "Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim. Bu anlamda Portekiz'de gerçekten de harika bir profesörüm vardı." ifadelerini kullandı.