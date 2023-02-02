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Beşiktaş bomba transferi açıkladı! İşte ödenecek rakam

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş bomba transferi açıkladı! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve Konyaspor’a da 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.

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Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. arabam.com Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.” denildi.

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